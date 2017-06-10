В Киеве на Контрактовой площади демонтировали МАФы

Киевские власти заранее предупреждали, что снесут МАФы - площадь с прилегающими улицами должна стать пешеходной зоной

На Контрактовой площади демонтировали четыре МАФа, сообщает The Village.



Это киоски, где готовили шаурму, хот-доги, лапшу вок и кофе.



В этом же ряду остались еще три киоска. Два из них не работают.



Снести МАФы на Контрактовой киевские власти обещали еще в апреле - согласно плану там должна быть зеленая зона.

В ближайшее время должны начаться работы по реконструкции Контрактовой площади и улицы Сагайдачного с обустройством пешеходной зоны.

Сначала в районе Контрактовой площади введут новую временную схему дорожного движения. Затем - проведут реконструкцию прилегающих к площади улиц - Покровской, Боричевого Тока, Сагайдачного и остальных.

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