В Киеве на Контрактовой площади демонтировали МАФы
На Контрактовой площади демонтировали четыре МАФа, сообщает The Village.
Это киоски, где готовили шаурму, хот-доги, лапшу вок и кофе.
В этом же ряду остались еще три киоска. Два из них не работают.
Снести МАФы на Контрактовой киевские власти обещали еще в апреле - согласно плану там должна быть зеленая зона.
В ближайшее время должны начаться работы по реконструкции Контрактовой площади и улицы Сагайдачного с обустройством пешеходной зоны.
Сначала в районе Контрактовой площади введут новую временную схему дорожного движения. Затем - проведут реконструкцию прилегающих к площади улиц - Покровской, Боричевого Тока, Сагайдачного и остальных.
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