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В Киеве на Контрактовой площади демонтировали МАФы

10.06.2017 15:50
Киевские власти заранее предупреждали, что снесут МАФы - площадь с прилегающими улицами должна стать пешеходной зоной
В Киеве на Контрактовой площади демонтировали МАФы
Фото: the-village.com.ua

На Контрактовой площади демонтировали четыре МАФа, сообщает The Village.

Это киоски, где готовили шаурму, хот-доги, лапшу вок и кофе.

В этом же ряду остались еще три киоска. Два из них не работают. 

Снести МАФы на Контрактовой киевские власти обещали еще в апреле - согласно плану там должна быть зеленая зона. 

В ближайшее время должны начаться работы по реконструкции Контрактовой площади и улицы Сагайдачного с обустройством пешеходной зоны. 

Сначала в районе Контрактовой площади введут новую временную схему дорожного движения. Затем - проведут реконструкцию прилегающих к площади улиц - Покровской, Боричевого Тока, Сагайдачного и остальных.

Читайте также: Экономика киоска: нужны ли Киеву МАФы

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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