Монреаль поможет наладить работу общественного транспорта в Киеве

Монреаль направит в Киев своих экспертов, которые дадут оценку и предоставят консультативную помощь в организации работы общественного транспорта

Эксперты из Монреаля (Канада) помогут Киеву наладить работу общественного транспорта. К такой договоренности пришли мэр украинской столицы Виталий Кличко и мэр Монреаля Дени Кодер, передает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Кличко находится в Канаде с рабочим визитом.

Монреаль направит в Киев своих экспертов-менеджеров, которые дадут оценку и предоставят консультативную помощь в организации работы общественного транспорта.

Кроме того, Кличко и Кодер договорились о сотрудничестве в сфере образования, а именно - IT-секторе. В частности, речь идет о программе обмена студентами.

Мэры также обменялись мнениями об эффективности работы системы Smart City, которую сегодня внедряют в Киеве, и которая уже успешно работает в Монреале.

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