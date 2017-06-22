Погибший в киевском метро зацепер не заметил мост

По словам свидетелей, мужчина вылез на крышу поезда и во время движения упал, ударившись о конструкции автомобильного моста

Погибший сегодня ночью в киевском метро зацепер не заметил мост. По предварительной информации столичной полиции, 25-летний парень забрался на крышу вагона, а при движении поезда ударился об автомобильный мост и упал на землю. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Об этом сообщает пресс-службы Нацполиции Киева.

Ночью по спецлинии "102" поступило сообщение о том, что от станции метро Дарница до Левобережной под мост с поезда упал человек. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство управления полиции в метрополитене.

Погибший мужчина - 1992 года рождения. По словам свидетелей, он вылез на крышу поезда и во время движения упал, ударившись о конструкции автомобильного моста.

"Начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство", - сказал начальник управления полиции в метрополитене ГУ Нацполиции в Киеве Виталий Быков.

Тело мужчины направили на проведение экспертизы, по результатам которой будет установлена окончательная причина смерти.

28 мая сообщалось, что в столичном метро смертельно травмировался мужчина.

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