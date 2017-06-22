В Киеве запретили отлавливать бездомных котов

Решением Киевсовета бездомным котам должен быть открыт беспрепятственный доступ в подвалы, а отлов для стерилизации возможен при участии зоозащитников

Сегодня на заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение о запрете на отлов в столице бездомных котов. Как сообщает пресс-служба горсовета, документ решает вопрос обращения с бездомными животными и регулирования их численности гуманными методами.

Запрещается отлавливать бездомных котов за исключением необходимости их стерилизации, вакцинации и/или с целью приспособления к новым владельцам. К этому процессу обязательно должны быть привлечены представители общественных зоозащитных организаций.



Коммунальные предприятия по содержанию жилищного фонда обязаны оставлять для котов доступ к подвальным помещениям, таким образом способствуя естественной дератизации (уничтожению грызунов в подвалах).