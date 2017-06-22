В Киеве запретили отлавливать бездомных котов
22.06.2017 17:38
Решением Киевсовета бездомным котам должен быть открыт беспрепятственный доступ в подвалы, а отлов для стерилизации возможен при участии зоозащитников
Фото: iStock/Global Images Ukraine
Сегодня на заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение о запрете на отлов в столице бездомных котов. Как сообщает пресс-служба горсовета, документ решает вопрос обращения с бездомными животными и регулирования их численности гуманными методами.
Запрещается отлавливать бездомных котов за исключением необходимости их стерилизации, вакцинации и/или с целью приспособления к новым владельцам. К этому процессу обязательно должны быть привлечены представители общественных зоозащитных организаций.
Коммунальные предприятия по содержанию жилищного фонда обязаны оставлять для котов доступ к подвальным помещениям, таким образом способствуя естественной дератизации (уничтожению грызунов в подвалах).
Коммунальные предприятия Приют для животных и Киевская городская больница ветеринарной медицины, согласно решению, должны обеспечить регулирование численности животных путем стерилизации с обязательной вакцинацией.
Петиция на сайте Киевсовета с требованием признать уличных котов частью экосистемы города Киева, позволить им свободно жить в подвалах, на чердаках и в других местах их постоянного пребывания и уничтожать грызунов набрала более 10 тысяч подписей.
Читайте также: Зоозащитники просят киевлян не замуровывать котов в подвалах
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