В День Независимости в Киеве не будут работать 3 станции метро
Станции метро "Крещатик" и "Майдан Независимости" не будет работать на вход и выход во время торжеств, посвященных Дню независимости Украины 24 августа. Об этом сообщила пресс-служба киевского метрополитена на своей странице в Facebook.
"В этот же день на НСК Олимпийский состоится матч "Динамо" (Украина) - "Маритиму" (Португалия). Станция "Олимпийская" не будет работать на вход и выход с 18.45 до 19.45. В это же время на вход будет закрыта станция "Площадь Льва Толстого", а на выход - "Дворец спорта", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, в честь празднования Дня независимости в Украине будет четыре выходных дня подряд - с 24 по 27 августа.
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