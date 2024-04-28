Рада отложила дерусификацию топонимов из-за Южного и Порт-Анненталя
Верховная Рада в пятницу, 26 апреля, должна рассматривать проект постановления о переименовании трех сотен городов, сел и районов согласно закону о деколонизации. Этот вопрос отложили из-за предложенного названия города Южное – Порт-Анненталь, рассказал нардеп Степан Чернявский от Слуги народа.
С 2023 года в Украине действует закон об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине, который требует переименовать связанные с ней топонимы, например Южное.
Однако городские власти Южного вовремя не предложили новое название для населенного пункта, поэтому его самостоятельно избрал профильный комитет Верховной Рады на основании рекомендации Украинского института национальной памяти. Он предложил переименовать Южное в Порт-Анненталь, так как на территории, охватываемой ныне Южненской городской территориальной громадой, в XIX веке было основано поселение немецких колонистов Анненталь.
Городские власти Южного утверждали, что 75% населения города якобы поддерживают название Пивденне.
- Южное – один из самых молодых городов в Украине.
- Его построили для проживания работников Одесского припортового завода и морского порта "Южный" в середине 1970-х годов.
- Украинский институт национальной памяти считает, что название города Южный как производное от градообразующего порта "Южный" (17 апреля 2019 года Кабинет министров переименовал порт "Южный" в "Пивденный") искусственное, потому что фактически порт самый северный из всех одесских портов.