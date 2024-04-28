Рада отложила дерусификацию топонимов из-за Южного и Порт-Анненталя

Жители Южного не хотят, чтобы город переименовали в Порт-Анненталь. Их нардеп едет в округ разбираться

Фото: Oleksandr Kaktus, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Верховная Рада в пятницу, 26 апреля, должна рассматривать проект постановления о переименовании трех сотен городов, сел и районов согласно закону о деколонизации. Этот вопрос отложили из-за предложенного названия города Южное – Порт-Анненталь, рассказал нардеп Степан Чернявский от Слуги народа.

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"Ко мне обратились мои избиратели города с просьбой переименовать Южное в Пивденне. На следующей неделе планирую поездку в город. Будем вместе определяться с тем названием, которое будет импонировать большинству населения города", — сказал он в эфире 7 канала.



С 2023 года в Украине действует закон об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине, который требует переименовать связанные с ней топонимы, например Южное.

Однако городские власти Южного вовремя не предложили новое название для населенного пункта, поэтому его самостоятельно избрал профильный комитет Верховной Рады на основании рекомендации Украинского института национальной памяти. Он предложил переименовать Южное в Порт-Анненталь, так как на территории, охватываемой ныне Южненской городской территориальной громадой, в XIX веке было основано поселение немецких колонистов Анненталь.

Городские власти Южного утверждали, что 75% населения города якобы поддерживают название Пивденне.