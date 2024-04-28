Рада відклала дерусифікацію топонімів через Южне і Порт-Анненталь

Мешканці Южного не хочуть, щоб місто перейменували у Порт-Анненталь. Їхній нардеп їде в округ розбиратися

Фото: Oleksandr Kaktus, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Верховна Рада у п'ятницю, 26 квітня, мала розглядати проєкт постанови про перейменування трьох сотень міст, сіл та районів згідно з законом про деколонізацію. Це питання відклали через запропоновану назву міста Южне – Порт-Анненталь, розказав нардеп Степан Чернявський від Слуги народу.

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"До мене звернулись мої виборці міста з проханням перейменувати Южне в Південне. На наступному тижні планую поїздку до міста. Будемо разом визначатись з тією назвою, яка імпонуватиме більшості населенню міста", – сказав він в ефірі 7 каналу.

З 2023 року в Україні діє закон про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні, який вимагає перейменувати пов'язані з нею топоніми, як-от Южне.

Проте міська влада Южного вчасно не запропонувала нову назву для населеного пункту, тому його самостійно обрав профільний комітет Верховної Ради на підставі рекомендації Українського інституту національної пам’яті. Він запропонував перейменувати Южне у Порт-Анненталь, бо на території, яку нині охоплює Южненська міська територіальна громада, у XIX столітті було засновано поселення німецьких колоністів Анненталь.

Міська влада Южного стверджувала, що 75% населення міста нібито підтримує назву Південне.