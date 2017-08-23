КГГА: Основное движение по путепроводу возле Нивок откроют завтра

Виталий Кличко отметил, что на этапе реконструкции были внесены существенные изменения в проект ремонта путепровода

С 24 августа в Киеве планируют возобновить основное движение автотранспорта по путепроводу у станции метро "Нивки" на пересечении ул. Победы и ул. Щербакивского. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает пресс-служба КГГА.

"Несмотря на масштабные конструктивные изменения, полностью обновленная транспортная артерия заработает с октября 2017 года. Но основное движение по путепроводу мы запустим уже 24 августа ", - сказал Кличко.

По его словам, в рамках реконструкции путепровода выполнены масштабные работы по восстановлению его несущей способности, обустройству новой монолитной плиты, установлению новых опорных частей на 3-й и 7-й опорах. Кроме того, по современным технологиям оборудовано новое покрытие на путепроводе и на подходах к нему, установлены новые опоры наружного освещения и современного распределительного ограждения Vario-Guard.

Также Кличко отметил, что на этапе реконструкции были внесены существенные изменения в проект ремонта путепровода. "Мы реализуем новые решения по благоустройству организации дорожного движения", - сказал мэр. Речь идет, в частности, о ликвидации кругового движения на перекрестке ул. Победы и ул. Щербакивского и установке светофора. Также предусмотрен "вынос" движения троллейбусов непосредственно с путепровода на нулевой уровень с обеих его сторон.

Кличко подчеркнул, что благодаря реализации такой схемы увеличится количество полос.

Напомним, ремонт путепровода возле метро "Нивки" начался 1 июня 2017 года.

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