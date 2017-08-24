В Киеве закрыты станции метро "Майдан Независимости" и "Крещатик"

Станции откроют для пассажиров после окончания празднований в центре города

Сегодня, 24 августа, в Киеве с 8:00 на вход и выход закрыты станции метро "Майдан Независимости" и "Крещатик". Соответствующее распоряжение издала КГГА.

Согласно документу, изменения в работе метрополитена связаны с проведением праздничных мероприятий ко Дню независимости Украины.

Станции откроют для пассажиров после окончания празднований в центре города.

24 августа Украина отмечает 26-й День независимости. В Киеве запланированы праздничные мероприятия.

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