В Киеве закрыты станции метро "Майдан Независимости" и "Крещатик"
24.08.2017 08:19
Станции откроют для пассажиров после окончания празднований в центре города
Сегодня, 24 августа, в Киеве с 8:00 на вход и выход закрыты станции метро "Майдан Независимости" и "Крещатик". Соответствующее распоряжение издала КГГА.
Согласно документу, изменения в работе метрополитена связаны с проведением праздничных мероприятий ко Дню независимости Украины.
Станции откроют для пассажиров после окончания празднований в центре города.
24 августа Украина отмечает 26-й День независимости. В Киеве запланированы праздничные мероприятия.
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