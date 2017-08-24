В Киеве задержали причастного к убийству иностранца на Печерске

Злоумышленник общается со следователями

В Киеве полиция задержала мужчину, причастного к убийству иностранца, совершенному сегодня ночью. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Сейчас злоумышленник общается со следователями.

Как отметили в полиции, сообщение о стрельбе в Печерском районе правоохранители получили около полуночи.

"На месте следственно-оперативная группа обнаружила труп мужчины с многочисленными огнестрельными ранениями. Были сразу отработаны место происшествия, были установлены свидетели и видео с камер наблюдения, что позволило установить автомобиль, на котором скрылись преступники, и ввести по городу план "перехват", - рассказал начальник ГУ Нацполиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

Через несколько часов был найден автомобиль, в котором задержали мужчину.

"При осмотре автомобиля обнаружили пятна крови, гильзы и повреждения от пуль. В настоящее время мужчина задержан, с ним работают следователи", - отметил Крищенко.

Следователи начали два уголовных производства: по факту умышленного убийства - ст. 115 и по факту завладения транспортным средством (злоумышленник бежал на автомобиле потерпевшего) - ст. 289 УК.

Как сообщалось ранее сегодня, иностранец от полученных ранений скончался на месте. По данным СМИ, стрелявших было двое, и после происшествия они скрылись на автомобиле.

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