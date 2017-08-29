В Киеве ограничат движение транспорта на одной из площадей
29.08.2017 09:28
Водителей предупреждают о неудобствах на Лыбидской площади до 24 сентября
Фото: iStock/Global Images Ukraine
С 29 августа до 24 сентября на Лыбидской площади Киева будет частично ограничено движение транспорта в связи с капитальным ремонтом деформационных швов на путепроводе. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
"Коммунальная корпорация Киевавтодор просит извинить за временные неудобства и с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанных с ремонтом", - отмечается в сообщении.
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