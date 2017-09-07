В Киеве ночью с грохотом обвалились три гаража
07.09.2017 04:55
Охранники кооператива решили, что произошел взрыв - три гаража, в двух из которых были машины, обрушились настолько громко
Фото: Киев Оперативный/Facebook
Сегодня ночью в Киеве в Лабораторном переулке в гаражном кооперативе обрушились три гаража. Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.
На место приехали спасатели, три экипажа скорой помощи, полиция и взрывотехники. Выяснилось, что обвалились гаражные боксы, но грохот был настолько сильным, что охранники решили, что произошел взрыв.
Один из боксов был пустой, в двух остальных под завалами были Тойота и Волга.
На месте работают больше 30 спасателей. Жертв или пострадавших нет.
Почему произошел обвал, пока неизвестно.
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