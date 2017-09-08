В Киеве ограничат движение по Южному мосту

В связи с выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на Южном мостовом переходе движение ограничат с 8 по 10 сентября

Киеве ограничат движение транспорта на Южном мостовом переходе с 8 по 10 сентября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Коммунальной корпорации Киевавтодор в Facebook.

"В связи с выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на Южном мостовом переходе в направлении движения с проспекта Николая Бажана до Надднепрянского шоссе будет частично ограничено движение транспорта", - говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, движение ограничат с 20:00 8 сентября 2017 года до 7:00 9 сентября 2017 года в первой полосе движения; а также с 19:00 9 сентября 2017 года до 7:00 10 сентября 2017 года по второй полосе движения.

Ранее сообщалось, что 8 сентября движение будет ограничено на бульваре Ромена Роллана.

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