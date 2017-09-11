Ночью в Киеве внедорожник насмерть сбил девушку: фото

На проспекте Соборности водитель автомобиля Range Rover сбил пешехода и скрылся с места преступления

На проспекте Соборности столицы водитель автомобиля Range Rover сбил пешехода и скрылся с места преступления. От полученных травм пострадавшая погибла на месте, правоохранители продолжают разыскивать водителя. Об этом сообщил Киев Оперативный в Facebook.

"Смертельная авария произошла около 22:30 в Днепровском районе, на проспекте Соборности (остановка "Давыдова"): водитель автомобиля Range Rover, д.н.з. I0001I, сбил девушку и с места происшествия скрылся. От полученных травм девушка погибла на месте", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются розыскные мероприятия. Правоохранители просят сообщать на 102, если кто-то стал свидетелем аварии или владеет информацией о местонахождении автомобиля и водителя.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

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