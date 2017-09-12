В Киеве за сутки отравились грибами шесть человек

Специалисты рекомендуют при первых симптомах отравления грибами срочно вызвать скорую помощь и промыть желудок

В Киеве за прошедшие сутки госпитализированы шесть человек, которые отравились грибами. Об этом заявил директор Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации Дмитрий Турчак, сообщает пресс-служба ведомства.

"Каждый год медики подчеркивают, что отравление грибами может быть смертельно опасным. И несмотря на это, далеко не все любители "тихой охоты" придерживаются основных правил сбора и употребления этого продукта", - отметил он.

По словам Турчака, врачей беспокоит то, что что человек, который отравился, часто занимается самолечением и теряет время, необходимое для выздоровления.

"Важно запомнить основные признаки грибного отравления: тошнота, рвота, боль в животе, расстройство желудка, повышение температуры тела. При употреблении некоторых видов грибов (красных мухоморов, волокониц, - ред.), которые поражают нервную систему, могут появиться галлюцинации, расстройство или потеря сознания, нарушение дыхания и сердечной деятельности", - уточнил Турчак.

Также он рассказал о первой помощи при подозрении на отравление грибами.

Турчак подчеркнул, что нужно вызвать "скорую помощь". Одновременно, не ожидая ее прибытия, немедленно промыть желудок: выпить 5-6 стаканов кипяченой воды, нажать пальцами на корень языка, чтобы вызвать рвоту, потом принять активированный уголь (4-5 таблеток, - ред.). Можно сделать очистительную клизму. Необходимо пить много жидкости.

29 июня в Киеве 16 человек отравились суши в одном из ресторанов.

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