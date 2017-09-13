В Киеве неделю каждую ночь будет перекрыто Железнодорожное шоссе

До 20 сентября каждую ночь с 22:00 до 06:00 проехать через Железнодорожное шоссе будет нельзя

В Киеве с 12 сентября до 20 сентября каждую ночь будут перекрывать дорожное покрытие на Железнодорожном шоссе. Об этом сообщает Киевавтодор.



Движение будут перекрывать с 22:00 до 06:00. На участке от улицы Михаила Бойчука до Темирязевской в это время будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие.



С 11 сентября до 11 марта 2018 года ограничено движение транспорта на улице Борщаговской - за эти полгода на участке будут ремонтировать водопровод диаметром 500 мм.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.