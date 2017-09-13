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В Киеве неделю каждую ночь будет перекрыто Железнодорожное шоссе

13.09.2017 03:52
До 20 сентября каждую ночь с 22:00 до 06:00 проехать через Железнодорожное шоссе будет нельзя
В Киеве неделю каждую ночь будет перекрыто Железнодорожное шоссе
Карта: Киевавтодор

В Киеве с 12 сентября до 20 сентября каждую ночь будут перекрывать дорожное покрытие на Железнодорожном шоссе. Об этом сообщает Киевавтодор.

Движение будут перекрывать с 22:00 до 06:00. На участке от улицы Михаила Бойчука до Темирязевской в это время будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие. 

С 11 сентября до 11 марта 2018 года ограничено движение транспорта на улице Борщаговской - за эти полгода на участке будут ремонтировать водопровод диаметром 500 мм. 

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