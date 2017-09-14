Пожар на ранке Колибрис на столичной Борщаговке ликвидирован
Пожарные ликвидировали пожар в торговых павильонах ранка Колибрис на столичной Борщаговке. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Согласно сообщению, прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит торговый павильон, в котором размещена аптека и другие торговые площади, с распространением огня на рядом расположенный торговый павильон.
Общая площадь пожара составляла около 2 тыс кв м.
Из-за пожара работники Киевпастранса сняли напряжение с контактной сети скоростной трамвайной линии, остановив их движение.
В 18:23 пожарным удалось локализовать пожар, а в 19:22 - ликвидировать, сообщили спасатели.
Информации о жертвах и пострадавших нет.
Причины возникновения пожара выясняются.
Как сообщалось ранее, на киевской Борщаговке на рынке Колибрис произошел крупный пожар - загорелись торговые точки.
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