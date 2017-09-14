Пожар на ранке Колибрис на столичной Борщаговке ликвидирован

Общая площадь пожара составляла около 2 тыс кв м

Пожарные ликвидировали пожар в торговых павильонах ранка Колибрис на столичной Борщаговке. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Согласно сообщению, прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит торговый павильон, в котором размещена аптека и другие торговые площади, с распространением огня на рядом расположенный торговый павильон.

Общая площадь пожара составляла около 2 тыс кв м.

Из-за пожара работники Киевпастранса сняли напряжение с контактной сети скоростной трамвайной линии, остановив их движение.

В 18:23 пожарным удалось локализовать пожар, а в 19:22 - ликвидировать, сообщили спасатели.

Информации о жертвах и пострадавших нет.

Причины возникновения пожара выясняются.

Как сообщалось ранее, на киевской Борщаговке на рынке Колибрис произошел крупный пожар - загорелись торговые точки.

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