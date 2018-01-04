В Рождественскую ночь транспорт в Киеве будет работать дольше
В Киеве в ночь с 6 на 7 января метро и наземный пассажирский транспорт будут работать на 3 часа дольше. Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.
Фуникулер будет работать до 2:00.
7 января с 12:00 до 15:00 троллейбусы № 6, 16, 18 будут курсировать по измененным маршрутам: № 6 - от Минского массива до ст. м. "Лукьяновская", № 16 - от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода, № 18 - от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.
Также в Рождественскую ночь продлевается работа автобусных маршрутов в режиме маршрутного такси: № 150, 155, 157, 166, 181, 182, 183, 193, 208, 220, 433, 500, 502, 516, 530, 537, 550, 586.
На Рождество на большинстве территории Украины будет тепло. В Киеве +5 градусов.
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