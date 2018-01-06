Под Киевом водитель сбил женщину на переходе и скрылся

От места удара до места, где лежало тело, около 100 метров

В Конче-Заспе автомобиль насмерть сбил женщину на переходе и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Согласно сообщению, женщина погибла мгновенно. Предположительно, ей около 40-45 лет.

По данным сайта, она переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

"От места удара до места, где лежало тело, около 100 метров. Возможно, автомобиль "протянул" женщину под колесами или ее отбросило от удара ", - говорится в сообщении.

Также издание отмечает, что у автомобиля повреждена передняя часть.

2 января в Ровно автомобиль Mercedes протаранил бетонный забор и повредил припаркованные за ним пять автомобилей, обломки забора повредили еще 20 машин.

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