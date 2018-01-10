Укрзалізниця на два дня запустит необычный поезд
14 января и 19 января с центрального железнодорожного вокзала в Киеве отправится ретропоезд. Об этом сообщает пресс-служба Укрзалізниці.
Отправиться в путешествие киевским железнодорожным кольцом могут все желающие. Отправление - в 13:45 со станции Киев-Пассажирский.
"Во время путешествия на ретропоезде, который поведет паровоз Эр 787-46, пассажиры смогут полюбоваться видами столицы и Днепром, увидеть грузовые и пассажирские станции, локомотивные депо, историческую достопримечательность - здание депо Киев-Московский, которое в свое время было основным для грузовых паровозов", - отметили в пресс-службе.
За почти два с половиной часа ретропоезд сделает кольцо через Петровку, Дарницу, Выдубичи. Прибудет поезд после праздничной поездки на станцию Киев-Пассажирский в 16:15.
В состав поезда войдут три комфортабельных вагона с мягкими местами для сидения.
Стоимость билета для взрослых около 80 грн, для детей - 45 грн.
С 10 декабря начал действовать новый график движения поездов.
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