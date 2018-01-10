В киевском ЦУМе ложно сработала пожарная сигнализация
10.01.2018 16:02
Администрация ЦУМа по громкоговорителю заявила о пожаре в помещении и попросила всех посетителей покинуть здание
Фото: iStock/Global Images Ukraine
В киевском ЦУМе ложно сработала сигнализация. Информация о пожаре не соответствует действительности. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Там отметили, что спасатели не выезжали, на месте работали полицейские.
Ранее Укринформ сообщил, что из киевского ЦУМа эвакуируют посетителей, в здании якобы произошел пожар.
Согласно сообщению, администрация ЦУМа по громкоговорителю заявила о пожаре в помещении и попросила всех посетителей покинуть здание.
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