В киевском ЦУМе ложно сработала пожарная сигнализация

Администрация ЦУМа по громкоговорителю заявила о пожаре в помещении и попросила всех посетителей покинуть здание

В киевском ЦУМе ложно сработала сигнализация. Информация о пожаре не соответствует действительности. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Там отметили, что спасатели не выезжали, на месте работали полицейские.

Ранее Укринформ сообщил, что из киевского ЦУМа эвакуируют посетителей, в здании якобы произошел пожар.

Согласно сообщению, администрация ЦУМа по громкоговорителю заявила о пожаре в помещении и попросила всех посетителей покинуть здание.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.