В Киеве на красной ветке метро сломался поезд
11.01.2018 17:42
Сейчас поезда курсируют в обычном режиме
На Святошинско-Броварской линии метро в Киеве произошла поломка поезда. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.
Из-за поломки поезд курсировал только от станции Лесная до Дарницы, и от Академгородка до Крещатика, а участок Левобережная - Арсенальная был заблокирован.
Сейчас движение поездов возобновлено в обычном режиме.
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