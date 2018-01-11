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В Киеве на красной ветке метро сломался поезд

11.01.2018 17:42
Сейчас поезда курсируют в обычном режиме
В Киеве на красной ветке метро сломался поезд

На Святошинско-Броварской линии метро в Киеве произошла поломка поезда. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

Из-за поломки поезд курсировал только от станции Лесная до Дарницы, и от Академгородка до Крещатика, а участок Левобережная - Арсенальная был заблокирован.

Сейчас движение поездов возобновлено в обычном режиме.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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