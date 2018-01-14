В Киеве перевозчики снова подняли стоимость проезда в маршрутках
Проезд в маршрутках автобусах Киева в очередной раз подорожал в связи с ростом цены на топлива. Об этом сообщает Слово и дело со ссылкой на столичных перевозчиков.
"Подорожало горючее и нам пришлось поднять стоимость проезда", - сказал один из водителей.
Некоторые перевозчики сменили вывески в транспорте со стоимостью билета, которая выше предыдущей на одну-две гривни.
Отмечается, что проезд подорожал в частных маршрутных микроавтобусах №201, который курсирует между станцией метро Шулявская и Южную и Никольской Борщаговкой, а также на маршруте №249, который соединяет станцию метро Левобережная через Русановку и Березняки с железнодорожной станцией Левый берег. В данный момент цена выросла с пяти до шести гривень.
В маршрутке №455, которая соединяет жилой массив Виноградарь с Севастопольской площадью, проезд подорожал до семи гривень.
Перевозчик на 569-м маршруте пообещал поднять цену до шести гривень с 15 января. Транспорт ездит от станции метро Лукьяновская на ДСК-3 в Отрадный.
Также сказано, что в салонах возле вывески с ценой названа и причина подорожания.
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