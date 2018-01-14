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В Киеве перевозчики снова подняли стоимость проезда в маршрутках

14.01.2018 16:49
Стоимость проезда в столичных маршрутных автобусах повысили в связи с подорожанием топлива
В Киеве перевозчики снова подняли стоимость проезда в маршрутках

Проезд в маршрутках автобусах Киева в очередной раз подорожал в связи с ростом цены на топлива. Об этом сообщает Слово и дело со ссылкой на столичных перевозчиков.

"Подорожало горючее и нам пришлось поднять стоимость проезда", - сказал один из водителей.

Некоторые перевозчики сменили вывески в транспорте со стоимостью билета, которая выше предыдущей на одну-две гривни.

Отмечается, что проезд подорожал в частных маршрутных микроавтобусах №201, который курсирует между станцией ​​метро Шулявская и Южную и Никольской Борщаговкой, а также на маршруте №249, который соединяет станцию метро Левобережная через Русановку и Березняки с железнодорожной станцией Левый берег. В данный момент цена выросла с пяти до шести гривень.

В маршрутке №455, которая соединяет жилой массив Виноградарь с Севастопольской площадью, проезд подорожал до семи гривень.

Перевозчик на 569-м маршруте пообещал поднять цену до шести гривень с 15 января. Транспорт ездит от станции ​​метро Лукьяновская на ДСК-3 в Отрадный.

Также сказано, что в салонах возле вывески с ценой названа и причина подорожания.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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