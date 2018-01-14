В Киеве расследуют смерть мужчины якобы после отказа в медпомощи
В Киеве полицейские расследуют смерть мужчины, по предварительной информации бездомного, который, согласно сообщениям некоторых СМИ, умер 13 января 2018 года у стен столичной больницы якобы после того, как ему отказали в медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба киевской полиции.
Согласно сообщению, тело неизвестного мужчины у парковки рядом с больницей скорой помощи (БСМП) на улице Братиславской нашли прохожие.
Осмотрев тело, врачи установили, что умершему было около 40-45 лет; видимых признаков насильственной смерти обнаружено не было. Документов, удостоверяющих личность, у мужчины не нашли.
В итоге тело направили на судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой будет установлена причина смерти, сообщили в полиции.
"Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ст. 115 УК (умышленное убийство)", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что полицейские пообщались с предполагаемыми свидетелями и очевидцами инцидента.
В субботу, 13 января, портал dtp.kiev.ua сообщил, что избитый мужчина без определенного места жительства якобы обратился в БСМП, однако помощи не получил "в связи с отсутствием денег" и скончался на месте.
Дежурный врач БСМП Петр Кваснецкий в комментарии Громадському рассказал, что, по информации дежуривших в тот день коллег, умерший за помощью к медикам не обращался.
"То, что пишут о нас по этому случаю - это фикция. У нас есть услуга "самообращение", когда человек обращается не в скорую помощь, а лично, тем более, если это неотложное состояние, мы обязательно оказываем эту помощь", - заявил врач.
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Как утверждает Кваснецкий, из-за отсутствия охраны на территории больницы очень много бездомных. "Они днем приходят под больницу, собирают деньги, а в помещении, бывает, распивают спиртные напитки и иногда ведут себя агрессивно", - отметил он.
Замначальника Деснянского управления полиции Киева Роман Тремсин заявил об отсутствии оснований считать смерть мужчины насильственной и утверждать, что он нуждался в неотложной медицинской помощи.
"Информация, что необходимая медпомощь ему была не оказана, в настоящее время не подтверждена. До результатов вскрытия следствие считает, что причина смерти - или переохлаждение, или хроническая болезнь, или следствие систематического употребления алкоголя, но причина смерти не носит уголовный характер", - подчеркнул он.
11 января 2018 года сообщалось, что в Одесской области больной корью пятилетний ребенок умер от осложнений.
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