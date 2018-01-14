В Киеве расследуют смерть мужчины якобы после отказа в медпомощи

Мужчина, предварительно бездомный, умер у стен столичной больницы 13 января; СМИ утверждают, что человек был избит, но ему отказали в медпомощи

В Киеве полицейские расследуют смерть мужчины, по предварительной информации бездомного, который, согласно сообщениям некоторых СМИ, умер 13 января 2018 года у стен столичной больницы якобы после того, как ему отказали в медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба киевской полиции.

Согласно сообщению, тело неизвестного мужчины у парковки рядом с больницей скорой помощи (БСМП) на улице Братиславской нашли прохожие.

Осмотрев тело, врачи установили, что умершему было около 40-45 лет; видимых признаков насильственной смерти обнаружено не было. Документов, удостоверяющих личность, у мужчины не нашли.

В итоге тело направили на судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой будет установлена причина смерти, сообщили в полиции.

"Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ст. 115 УК (умышленное убийство)", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что полицейские пообщались с предполагаемыми свидетелями и очевидцами инцидента.

В субботу, 13 января, портал dtp.kiev.ua сообщил, что избитый мужчина без определенного места жительства якобы обратился в БСМП, однако помощи не получил "в связи с отсутствием денег" и скончался на месте.

Дежурный врач БСМП Петр Кваснецкий в комментарии Громадському рассказал, что, по информации дежуривших в тот день коллег, умерший за помощью к медикам не обращался.



"То, что пишут о нас по этому случаю - это фикция. У нас есть услуга "самообращение", когда человек обращается не в скорую помощь, а лично, тем более, если это неотложное состояние, мы обязательно оказываем эту помощь", - заявил врач.



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Как утверждает Кваснецкий, из-за отсутствия охраны на территории больницы очень много бездомных. "Они днем ​​приходят под больницу, собирают деньги, а в помещении, бывает, распивают спиртные напитки и иногда ведут себя агрессивно", - отметил он.



Замначальника Деснянского управления полиции Киева Роман Тремсин заявил об отсутствии оснований считать смерть мужчины насильственной и утверждать, что он нуждался в неотложной медицинской помощи.



"Информация, что необходимая медпомощь ему была не оказана, в настоящее время не подтверждена. До результатов вскрытия следствие считает, что причина смерти - или переохлаждение, или хроническая болезнь, или следствие систематического употребления алкоголя, но причина смерти не носит уголовный характер", - подчеркнул он.

11 января 2018 года сообщалось, что в Одесской области больной корью пятилетний ребенок умер от осложнений.

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