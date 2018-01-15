90% подземных коммуникаций в Киеве нужно менять - Кличко

В столице 20 тысяч км труб, из них почти 90% изношены и нуждаются в замене

В Киеве нуждаются в замене почти 90% подземных коммуникаций. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, передает Укринформ.



Всего в столице около 20 тыс км труб.



"Есть проблема сношенности труб, которые не заменяли десятки лет. Мы видим, в каком состоянии дороги, но мы не видим, в каком состоянии коммуникации под землей", - сказал Кличко.



По словам мэра, некоторые металические трубы из-за ржавчины уже стали толщиной в лист бумаги.



"Мы в этом направлении инвестируем деньги в замену старых коммуникаций на современные трубы, у которых длительный строк эксплуатации", - отметил глава Киева.

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