90% подземных коммуникаций в Киеве нужно менять - Кличко
В Киеве нуждаются в замене почти 90% подземных коммуникаций. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, передает Укринформ.
Всего в столице около 20 тыс км труб.
"Есть проблема сношенности труб, которые не заменяли десятки лет. Мы видим, в каком состоянии дороги, но мы не видим, в каком состоянии коммуникации под землей", - сказал Кличко.
По словам мэра, некоторые металические трубы из-за ржавчины уже стали толщиной в лист бумаги.
"Мы в этом направлении инвестируем деньги в замену старых коммуникаций на современные трубы, у которых длительный строк эксплуатации", - отметил глава Киева.
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