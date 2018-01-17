КНУ им. Шевченко отправил студентов по домам: нет денег на тепло

До начала марта студенты будут обучаться дистанционно

Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко отменил занятия в учебных корпусах до весны из-за экономии средств на отопление и электроэнергию. Об этом корреспонденту LIGA.net сказал один из преподавателей вуза, пожелавший остаться анонимным.

По его словам, студенты будут переведены на дистанционную форму обучения. Они будут получать задания в соответствии с программой посредством внутренней электронной системы университета, в этой же системе они будут публиковать результаты выполнения заданий. При этом оценки за них ставиться не будут, а после того, как занятия в учебных корпусах возобновятся, студенты напишут по пройденным темам контрольные. Продлится дистанционное обучение до 5-7 марта.

Вместе с тем, по словам собеседника агентства, администрация университета в этот период времени, очевидно, будет находиться в здании вуза, так как руководство одобрило проведение там в феврале учебно-культурных мероприятий с участием студентов.

При этом, по мнению преподавателя, несмотря на все недостатки организации дистанционного обучения в КНУ, это вряд ли скажется на качестве обучения.

В пресс-службе Министерства образования и науки Укринформу подтвердили информацию о том, что Университет им. Шевченко перешел на дистанционную форму обучения в связи с нехваткой средств на оплату отопления.

"По закону университеты автономные и имеют право определять форму обучения. Там (в КНУ им. Шевченко, - ред.) Предупредили студентов. Они предоставили информацию, что это не повлияет на качество учебного процесса, за счет того, что будет продолжено обучение летом. Вузы так делали и в прошлом году, теперь дистанционное обучение ввели потому, что у них не хватает средств на отопление, так как повысились тарифы", - сказали в пресс-службе ведомства.

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