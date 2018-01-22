Водителей в Киеве предупреждают: утром будет туман

Водителей просят соблюдать правила предосторожности, пока на дорогах плохая видимость из-за тумана

Утром в понедельник, 22 января, в Киеве будет туман. Видимость - 200-500 м, предупреждает пресс-служба КГГА со ссылкой на гидрометцентр.



Водителям рекомендуют при вождении в условиях плохой видимости снижать скорость, включать противотуманные фары и ближний свет и соблюдать безопасную дистанцию с другими машинами.



Также не советуют резкие маневры на дороге, а при остановке лучше включать аварийную световую сигнализацию.

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