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Водителей в Киеве предупреждают: утром будет туман

22.01.2018 06:25
Водителей просят соблюдать правила предосторожности, пока на дорогах плохая видимость из-за тумана
Водителей в Киеве предупреждают: утром будет туман

Утром в понедельник, 22 января, в Киеве будет туман. Видимость - 200-500 м, предупреждает пресс-служба КГГА со ссылкой на гидрометцентр.

Водителям рекомендуют при вождении в условиях плохой видимости снижать скорость, включать противотуманные фары и ближний свет и соблюдать безопасную дистанцию с другими машинами.

Также не советуют резкие маневры на дороге, а при остановке лучше включать аварийную световую сигнализацию.

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