На Борщаговке в Киеве грузовик снес конструкцию путепровода

Авария произошла из-за превышения высоты транспортного средства

В Киеве грузовик зацепил металлическую конструкцию на путепроводе на пересечении бульвара Вацлава Гавела и проспекта Комарова, она обрушилась, из-за чего на указанном участке дороги образовалась пробка. Сейчас движение возобновлено, сообщает пресс-служба Киевавтодора.

"В результате нарушения Правил дорожного движения, а именно превышения высоты транспортного средства, произошло ДТП с участием транзитного грузовика с полуприцепом, что привело к повреждению временной металлической конструкции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что временная конструкция была установлена для ремонта путепровода.

"Обращаем внимание и подчеркиваем, что никаких повреждений самого путепровода или его несущих конструкций в результате ДТП нет", - подчеркнули в Киевавтодоре.

По информации предприятия, сейчас движение транспорта полностью восстановлено.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.