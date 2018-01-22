На Борщаговке в Киеве грузовик снес конструкцию путепровода
В Киеве грузовик зацепил металлическую конструкцию на путепроводе на пересечении бульвара Вацлава Гавела и проспекта Комарова, она обрушилась, из-за чего на указанном участке дороги образовалась пробка. Сейчас движение возобновлено, сообщает пресс-служба Киевавтодора.
"В результате нарушения Правил дорожного движения, а именно превышения высоты транспортного средства, произошло ДТП с участием транзитного грузовика с полуприцепом, что привело к повреждению временной металлической конструкции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что временная конструкция была установлена для ремонта путепровода.
"Обращаем внимание и подчеркиваем, что никаких повреждений самого путепровода или его несущих конструкций в результате ДТП нет", - подчеркнули в Киевавтодоре.
По информации предприятия, сейчас движение транспорта полностью восстановлено.
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