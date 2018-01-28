В Киев из-за снега могут запретить въезд фурам

Въезд большегрузного транспорта в столицу могут ограничить 28-29 января

Въезд большегрузного транспорта в Киев может быть ограничен 28-29 января из-за ухудшения погодных условий. Об этом вечером сообщает пресс-служба столичной мэрии.



"В течение 28-29 января въезд большегрузного транспорта в столицу могут ограничить из-за ухудшения погодных условий. Решение об ограничении будет принято в случае усиления снегопада", - говорится в сообщении.



Власть призывает водителей не парковать автомобили на обочинах дорого и в запрещенных местах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.



"Автомобили, мешающие расчищать автодороги от снега, будут эвакуированы", - предупреждают чиновники, отмечая, что в таких условиях лучше пересаживаться на общественный транспорт.



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