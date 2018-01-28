В Киев из-за снега могут запретить въезд фурам
Въезд большегрузного транспорта в Киев может быть ограничен 28-29 января из-за ухудшения погодных условий. Об этом вечером сообщает пресс-служба столичной мэрии.
"В течение 28-29 января въезд большегрузного транспорта в столицу могут ограничить из-за ухудшения погодных условий. Решение об ограничении будет принято в случае усиления снегопада", - говорится в сообщении.
Власть призывает водителей не парковать автомобили на обочинах дорого и в запрещенных местах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.
"Автомобили, мешающие расчищать автодороги от снега, будут эвакуированы", - предупреждают чиновники, отмечая, что в таких условиях лучше пересаживаться на общественный транспорт.
Читайте также: Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: карты
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
14:50
-
13:29
-
26.01.18
16:59
-
26.01.18
19:15
-
26.01.18
17:54
Новости партнеров
- 113090
- 38244
- 36100
- 22418
- 16823