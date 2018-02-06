В Киеве во время тушения пожара в доме найдено обгоревшее тело
На ул. Василия Вышиваного произошел пожар в двухэтажном частном доме, во время тушения которого спасатели обнаружили обгоревшее тело. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киеве.
На месте пожара работали пять единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 20 человек личного состава.
В результате возгорания сгорело 80 кв. м. деревянных конструкций, мебель и личные вещи.
Причину пожара и обстоятельства смерти человека будет устанавливать полиция.
В воскресенье, 28 января, в Киеве произошел пожар в жилом многоэтажном доме по улице Гната Юры. Погиб один человек - хозяин квартиры.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
13:37
-
13:55
-
13:48
-
13:26
-
13:27
Новости партнеров
- 61395
- 49207
- 32266
- 30750
- 27617