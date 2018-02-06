В Киеве во время тушения пожара в доме найдено обгоревшее тело

На улице Василия Вышиваного произошел пожар в двухэтажном частном доме, во время тушения которого спасатели обнаружили труп

На ул. Василия Вышиваного произошел пожар в двухэтажном частном доме, во время тушения которого спасатели обнаружили обгоревшее тело. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киеве.

На месте пожара работали пять единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 20 человек личного состава.

В результате возгорания сгорело 80 кв. м. деревянных конструкций, мебель и личные вещи.

Причину пожара и обстоятельства смерти человека будет устанавливать полиция.

В воскресенье, 28 января, в Киеве произошел пожар в жилом многоэтажном доме по улице Гната Юры. Погиб один человек - хозяин квартиры.

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