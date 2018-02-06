Смертельное ДТП на проспекте Шухевича: подозреваемый арестован

Пытаясь скрыться от полицейских, нарушитель спровоцировал столкновение с Dacia Logan, Audi, Toyota и Opel; водитель Dacia и пассажирка погибли

По ходатайству столичной прокуратуры 45-летний водитель, который подозревается в совершении масштабного ДТП со смертельным исходом, арестован без права на залог. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Следствие установило, что 3 февраля текущего года подозреваемый, управляя автомобилем Mercedes-Benz GL двигался по встречной полосе проспекта Шухевича в Киеве и по требованию полицейских не остановился. Пытаясь скрыться от полицейских, нарушитель спровоцировал столкновение с четырьмя автомобилями Dacia Logan, Audi, Toyota и Opel.

Вследствие ДТП 50-летний водитель Dacia и его 35-летняя пассажирка погибли на месте. Еще двух пострадавших и виновника ДТП госпитализировали в больницу.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua



Водителю автомобиля Mercedes, который на момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 286 УК - нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек.

За совершенное ему грозит до 10 лет лишения свободы.

45-летний водитель Mercedes управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

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