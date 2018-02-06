В Киеве приостановлены занятия в 20 школах из-за гриппа

Из-за гриппа и ОРВИ 20 киевских школ закрыли полностью, а в 35 школах произошло частичное поклассовое закрытие

В Киеве приостановлены занятия в 20 школах, в которых уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил 20%, еще в 35 произошло частичное поклассовое закрытие. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника.

"Такое решение приняли руководители учебных заведений совместно с районными управлениями образования. Сейчас наибольшее количество отсутствующих по заболеваемости гриппом и ОРВИ наблюдается в Деснянском (закрыто семь школ) и Оболонском (закрыто шесть школ) районах. Не закрыто ни одного школьного учебного заведения в Печерском и Подольском районах", - отметил Поворозник.

Он напомнил, что в связи с ростом уровня заболеваемости среди детей члены постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА приняли решение о возможности временного приостановления учебного процесса в учебных заведениях - при отсутствии 20% от общего количества учащихся. Учебный процесс может быть приостановлен как в школе в целом, так и поклассово. Дошкольные учебные заведения закрываться не будут.

"Важно усилить дезинфекционный режим в помещениях, обеспечить соблюдение нормативных показателей температуры воздуха, проводить регулярное сквозное проветривание комнат, не допускать к посещению заведения лиц с признаками инфекционного заболевания. Также необходимо ограничить проведение спортивных, культурно-массовых и других мероприятий в закрытых помещениях, избегать большого скопления людей", - отметил Поворозник.

Ранее сообщалось, что в киевские больницы за пятую неделю эпидсезона госпитализировали 213 человек, из них 137 детей

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