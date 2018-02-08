В Киеве приостановлены занятия в 57 школах из-за гриппа

Из-за гриппа и ОРВИ 57 киевских школ закрыли полностью, а в 53 школах произошло частичное поклассовое закрытие

В Киеве приостановлены занятия в 57 школах (1606 классов), в которых уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил 20%, еще в 53 (314 классов) произошло частичное, поклассове закрытие. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника.

"Сейчас в столичных учебных заведениях наблюдается стремительная динамика увеличения количества учеников, заболевших гриппом и ОРВИ. В связи с этим в школах приостанавливается учебный процесс. Сейчас наибольшее количество отсутствующих школьников наблюдается в Деснянском (закрыто 19 школ полностью и 4 школы поклассово) и Оболонском (закрыто 14 школ полностью и 2 школы поклассово) районах. Кроме того, в Голосеевском районе закрыты 2 школы полностью и 10 школ - поклассово, в Дарницком 6 школ полностью, 8 - поклассово, в Днепровском 9 школ поклассово, в Печерском 1 школа полностью и 1 поклассово, в Подольском: 1 - поклассово, в Святошинском 6 школ полностью и 12 поклассово, в Соломенском 9 школ полностью и 6 - поклассово. Не закрыто ни одного школьного учебного заведения в Шевченковском районе", - отметил Поворозник..

По его словам, такое решение приняли руководители учебных заведений совместно с районными управлениями образования.

На 7 февраля 2018 учебный процесс был приостановлен в 36 школах (1089 классов) полностью и в 56 школах (367 классов) поклассово. Наибольшее количество отсутствующих школьников наблюдалась в Деснянском и Оболонском районах. Не было закрыто ни одного класса в Печерском и Шевченковском районах.

6 февраля 20 киевских школ закрыли полностью, а в 35 школах произошло частичное поклассовое закрытие.

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