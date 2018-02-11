Сделал замечание: в Киеве зарезали мужчину у станции метро

Жестокое убийство произошло вчера, 10 февраля, недалеко от станции метро Чериниговская

В Киеве вчера, 10 февраля, возле станции метро Черниговская днем произошло убийство. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции столицы.

По данным полиции, мужчина с ножом совершил нападение на остановке общественного транспорта на незнакомца.

Очевидцы сообщили LIGA.net, что мужчина сделал замечание, после этого оппонент отошел, а через на несколько минут вернулся и нанес ему несколько ножевых ранений. По их словам, когда приехала скорая, мужчина умер.

"Между двумя мужчинами возник спор на остановке общественного транспорта. После чего один из них пошел в магазин вблизи, купил кухонный нож, вернулся на место и нанес несколько ударов ножом своему оппоненту", - отметили в пресс-службе.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Он признался, что совершил нападение на мужчину возле станции метро Черниговская.

29 января 2017 года в Киеве возле станции метро Берестейская два человека получили огнестрельные ранения, один из них - умер.

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