Сделал замечание: в Киеве зарезали мужчину у станции метро
В Киеве вчера, 10 февраля, возле станции метро Черниговская днем произошло убийство. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции столицы.
По данным полиции, мужчина с ножом совершил нападение на остановке общественного транспорта на незнакомца.
Очевидцы сообщили LIGA.net, что мужчина сделал замечание, после этого оппонент отошел, а через на несколько минут вернулся и нанес ему несколько ножевых ранений. По их словам, когда приехала скорая, мужчина умер.
"Между двумя мужчинами возник спор на остановке общественного транспорта. После чего один из них пошел в магазин вблизи, купил кухонный нож, вернулся на место и нанес несколько ударов ножом своему оппоненту", - отметили в пресс-службе.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Он признался, что совершил нападение на мужчину возле станции метро Черниговская.
29 января 2017 года в Киеве возле станции метро Берестейская два человека получили огнестрельные ранения, один из них - умер.
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