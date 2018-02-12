На киевской стройке на ул. Кирилловская погиб человек: фото
Сегодня днем в Подольском районе Киева на стройплощадке по адресу ул. Кирилловская, 37 произошел обвал бетонной стены. Под бетонными блоками погиб мужчина. Об этом сообщила пресс-служба "Киевской службы спасения".
Спасатели извлекли тело и передали полиции.
“Сегодня в 12:11 оперативному дежурному КАРС "Киевская служба спасения" поступило сообщение об обвале бетонной стены на строительной площадке по адресу: ул. Кирилловская, 37. Прибыв на место происшествия, выяснилось, что под бетонными блоками находится тело. С помощью специального пневматического снаряжения и экскаватора спасатели освободили тело из-под блоков и передали сотрудникам полиции”, - сказано в сообщении.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
Ранее в ноябре на Подоле на стройке обвалилась бетонная плита, легкую травму получил один из рабочих.
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