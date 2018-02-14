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Киевский метрополитен передумал закрывать "Майдан Независимости"

14.02.2018 18:39
Завтра, 15 февраля, станция метро "Майдан Независимости" будет работать в обычном режиме
Киевский метрополитен передумал закрывать "Майдан Независимости"
Завтра, 15 февраля, станция метро "Майдан Независимости" будет работать в обычном режиме. Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена в Facebook.

Таким образом, пресс-служба метро опровергла свое предыдущее сообщение о том, что в Киеве 15 февраля закроют станцию метро "Майдан Независимости" в связи с проведением официальных мероприятий по случаю 29-й годовщины вывода войск из Афганистана с участием президента Украины.


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ЛIГАБiзнесIнформ
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