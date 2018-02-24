До конца суток в Киеве выпадет еще три сантиметра снега
До конца субботы, 24 февраля, в Киеве выпадет еще три сантиметра снега. Об этом сообщают в Укргидрометцентре.
В столице снег убирают 287 единиц техники и 62 бригады.
Водителей просят по возможности не выезжать, а пользоваться общественным транспортом. Пешеходов также призывают ходить острожно и не перебегать дорогу не на переходах.
Киевпастранс сообщает, что на дорогах стало больше ДТП с дальнейшим скоплением машин. Поэтому общественный транспорт ездит, не соблюдая график.
В Киеавтодоре отчитались, что убирать снег начали с ночи, а с 08:00 количество бригад увеличилось. За ситуацией следят и принимают меры для безопасного передвижения водителей и пешеходов по городу.
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