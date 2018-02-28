В Киеве после проверки закрыли маршрут №416
Департамент транспортной инфраструктуры КГГА разорвал договор с обслуживающей маршрут №416 компанией Надежда-2000, которая не закупила новые автобусы. Об этом сообщает пресс-служба КСП. Коммунальная служба перевозок
Согласно сообщению, нарушения выявлены в ходе проведения плановой проверки.
"Сотрудники Коммунальной службы перевозок зафиксировали факт нарушения перевозчиком условий договора об организации перевозок пассажиров. А именно невыполнение инвестиционных обязательств 3.1. и п.п.3.1.1.1 определенных содержанием договора, касательно невыполнения инвестиционных обязательств по приобретению новых автобусов", - сказано в сообщении.
Перевозчику направлено письмо-уведомление о расторжении договора.
Недавно, после ДТП с двумя маршрутками киевские власти анонсировали проверки автоперевозчиков на городских автобусных маршрутах.
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