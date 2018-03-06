В центре Киева неизвестный зарезал местного жителя

В настоящее время оперативники опрашивают жителей близлежащих домов и возможных очевидцев трагедии

В Киеве разыскивают злоумышленника, который смертельно ранил мужчину в центре Киева. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Около 10:30 в столичных правоохранителей поступило сообщение, что в Печерском районе на улице лежит человек с ножевым ранением. На место вызова сразу же выехали наряды патрульных, следственно-оперативная группа районного и главного управлений полиции. Вскоре в карете "скорой" врачи констатировали смерть пострадавшего. Установлено, что это 37-летний местный житель", - сказано в сообщении.

Информацию о происшествии зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений о совершении уголовных правонарушениях и других событиях. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

В настоящее время оперативники работают на месте происшествия. Они опрашивают жителей близлежащих домов и возможных очевидцев.

3 марта в Киеве на бульваре Вернадского произошел конфликт между двумя мужчинами, который перерос в драку со стрельбой.

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