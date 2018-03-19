В Киеве с 15 этажа гостиницы Мир выпал мужчина - СМИ

По данным СМИ, посмертной записки мужчина не оставил, поэтому на данный момент неизвестно, было ли это самоубийством

В Киеве, на проспекте Голосеевском, с 15 этажа здания гостиницы Мир выпал мужчина. Об этом сообщает Эспрессо.

Согласно сообщению, удар был такой силы, что фрагменты тела жертвы разлетелись на несколько десятков метров.

По данным издания посмертной записки мужчина не оставил, поэтому на данный момент неизвестно, было ли это самоубийством.

Известно, что погибший недавно заселился в отель.

5 марта президент Петр Порошенко подписал закон об уголовной ответственности за доведение до самоубийства.

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