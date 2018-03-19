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В Киеве с 15 этажа гостиницы Мир выпал мужчина - СМИ

19.03.2018 20:49
По данным СМИ, посмертной записки мужчина не оставил, поэтому на данный момент неизвестно, было ли это самоубийством
В Киеве с 15 этажа гостиницы Мир выпал мужчина - СМИ

В Киеве, на проспекте Голосеевском, с 15 этажа здания гостиницы Мир выпал мужчина. Об этом сообщает Эспрессо.

Согласно сообщению, удар был такой силы, что фрагменты тела жертвы разлетелись на несколько десятков метров.

По данным издания посмертной записки мужчина не оставил, поэтому на данный момент неизвестно, было ли это самоубийством.

Известно, что погибший недавно заселился в отель.

5 марта президент Петр Порошенко подписал закон об уголовной ответственности за доведение до самоубийства. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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