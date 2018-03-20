В Киеве директор КП требовал от бизнесмена 160 тыс грн - полиция

По данным полиции, за 160 тыс грн руководитель транспортного предприятия пообещал предоставить доступ в помещение, которое арендовал предприниматель

В Киеве задержан директор коммунального предприятия, который, по данным полиции, требовал от предпринимателя 160 тыс грн за доступ в помещение, которое арендовал киевлянин. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"В Дарницкое управление полиции обратился мужчина с сообщением о том, что директор коммунального предприятия длительное время не предоставляет доступ в помещение, которое он несколько лет назад арендовал и занимался производством. Однако он готов быть пойти на компромисс, если предприниматель "погасит" его долг, а это - 160 тыс грн за судебные тяжбы", - сообщили в полиции.

Оперативники совместно с сотрудниками прокуратуры задержали 57-летнего директора коммунального предприятия. Задержание произошло после того, как предприниматель предоставил руководителю счет с оплатой долга и получил разрешение на доступ к арендованному помещению.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 368 УК (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Задержанному грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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