В Киеве задержан мужчина, приковавший квартиранта к батарее: фото

По словам подозреваемого, он удерживал в своей квартире квартиранта, который якобы обокрал его жилье и сдал в ломбард ювелирные украшения

Оперативники Киева задержали подозреваемого, который незаконно удерживал мужчину в квартире. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

По словам подозреваемого, он удерживал в своей квартире квартиранта, который якобы обокрал его жилье.

"В дежурную часть обратилась женщина и сообщила, что ее мужа незаконно удерживают в квартире дома на улице Дорогожицкой в Шевченковском районе столицы. Правоохранители установили, что мужчина, которого удерживал киевлянин, жил в его квартире. Накануне он якобы похитил у хозяина ювелирные изделия и сдал их в ломбард. Владелец квартиры узнал об исчезновении ценностей, а затем наручниками пристегнул квартиранта к батарее и сказал, что не отпустит, пока тот не отдаст долг", - сказано в сообщении полиции.

Оперативники задержали 59-летнего киевлянина и проверяют причастность его квартиранта к краже из квартиры.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Следственным отделом Шевченковского управления полиции за незаконное лишение свободы открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 и по факту кражи - по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. Проводится расследование.

Ранее сегодня на станции киевского метро "Житомирская" полицейские задержали мужчину с тротиловой шашкой весом около 100 г, с пластидом (100 г), запалами и детонаторами.

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