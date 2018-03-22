Киевсовет переименовал некоторые улицы столицы: список

Переименовали улицы Гайдара, Петровского, Новороссийскую, Александра Горовица, Пугачева и переулки Михаила Реута и Ладо Кецховели

На пленарном заседании Киевского городского совета депутаты поддержали ряд переименований столичных улиц. Об этом сообщает пресс-служба КМДА.

Переименованы следующие улицы и переулки:

ул. Гайдара - на ул. Семьи Праховых (Голосеевский р-н);

ул. Петровского - на ул. Василия Щавинского (Деснянский р-н)

ул. Новороссийскую - на ул. Опришковскую (Днепровский р-н);

ул. Александра Горовица - на ул. Василия Барки (Соломенский р-н)

пер. Михаила Реута - на ул. Памви Беринди (Печерский р-н)

ул. Пугачева - на ул. Академика Ромоданова (Шевченковский р-н).

Переулку Ладо Кецховели в Подольском районе вернули историческое название - Воздвиженский.

Также уточнили и изменили названия двух улиц и переулка:

- ул. Алма-Атинская - ул. Алматинская (Днепровский р-н);

- ул. Кустанайская - ул. Костанайская (Голосеевский р-н);

- пер. Кустанайский - пер. Костанайский (Голосеевский р-н).

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