Киевсовет переименовал некоторые улицы столицы: список
На пленарном заседании Киевского городского совета депутаты поддержали ряд переименований столичных улиц. Об этом сообщает пресс-служба КМДА.
Переименованы следующие улицы и переулки:
ул. Гайдара - на ул. Семьи Праховых (Голосеевский р-н);
ул. Петровского - на ул. Василия Щавинского (Деснянский р-н)
ул. Новороссийскую - на ул. Опришковскую (Днепровский р-н);
ул. Александра Горовица - на ул. Василия Барки (Соломенский р-н)
пер. Михаила Реута - на ул. Памви Беринди (Печерский р-н)
ул. Пугачева - на ул. Академика Ромоданова (Шевченковский р-н).
Переулку Ладо Кецховели в Подольском районе вернули историческое название - Воздвиженский.
Также уточнили и изменили названия двух улиц и переулка:
- ул. Алма-Атинская - ул. Алматинская (Днепровский р-н);
- ул. Кустанайская - ул. Костанайская (Голосеевский р-н);
- пер. Кустанайский - пер. Костанайский (Голосеевский р-н).
Читайте также: Киевсовет переименовал Московский мост
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
17:55
-
09:00
-
17:09
-
17:32
-
16:30