Google посвятил дудл украинской писательнице Марко Вовчок

Сегодня исполняется 183 года со дня рождения украинской писательницы Марии Вилинской, которая работала под псевдонимом Марко Вовчок

На стартовой странице украинской версии Google появился дудл в честь 183-летия писательницы Марии Вилинской, которая писала под псевдонимом Марко Вовчок.

Россиянка Вилинская известна как украинская писательница, чей первый сборник рассказов вышел на украинском языке в 1857.

Марко Вовчок писала на украинском, русском и французском языках. В своих сочинениях описывала тяжелую судьбу крепостных, историческое прошлое Украины.

Ее самые известные произведения: сочинения из цикла "Народные рассказы", повести "Институтка" и "Ледащиця".

Вилинская вела отдел иностранной литературы в журнале "Отечественные записки" с 1868 по 1870 годы.

Также переводила с польского сочинения Болеслава Пруса, французского романы Виктора Гюго и Жюля Верна.

Писательница была знакома с рядом выдающихся деятелей литературы XIX века, среди которых Тарас Шевченко, Иван Тургенев, Жюль Верн и другие.

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