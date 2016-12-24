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Скончался гитарист Status Quo Рик Парфитт

24.12.2016 18:32
Рик Парфитт умер от тяжелой инфекции после осложнений травмы плеча
Скончался гитарист Status Quo Рик Парфитт
Рик Парфитт (фото - ЕРА)

Гитарист британской группы Status Quo Рик Парфитт умер в больнице в Испании в возрасте 68. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на его менеджера.

Парфитт умер от тяжелой инфекции после осложнений травмы плеча.

Музыкант собирался начать сольную карьеру. В 2017 году должен был выйти его первый альбом.

В октябре этого года, Парфитт заявил, что больше не будет выступать со своей группой после того, как летом пережил сердечный приступ. 

11 ноября скончался канадский певец, поэт и композитор Леонард Коэн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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