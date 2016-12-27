На 55-м году жизни скончался американский актер Рики Харрис
В США на 55-м году жизни скончался американский актер и комик Рики Харрис. Об этом сообщил его менеджер, передает издание Los Angeles Times.
Причина смерти в настоящее время неизвестна. По словам менеджера, два года назад Харрис перенес инфаркт.
Актер в свое время обрел популярность в жанре стендап-комедии. Дебютом для Харриса как киноактера стала роль в драме Поэтичная Джастис (1993 год). Также он сыграл в популярном телесериале Все ненавидят Криса.
Одна из последних ролей Харриса - в криминальной драме Наркотик (2015 год).
Комик также был известен похабными сценками на альбомы американского рэпера Снупа Догга - его друга детства, с которым Харрис пел в церковном хоре. В своем Instagram рэпер опубликовал небольшое видео в память об актере, назвав его "старшим братом" и "корешем".
У Харриса остались мать, бывшая жена и две дочери.
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