На 55-м году жизни скончался американский актер Рики Харрис

Актер в свое время обрел популярность в жанре стендап-комедии. Также Харрис сыграл в известном телесериале Все ненавидят Криса

В США на 55-м году жизни скончался американский актер и комик Рики Харрис. Об этом сообщил его менеджер, передает издание Los Angeles Times.

Причина смерти в настоящее время неизвестна. По словам менеджера, два года назад Харрис перенес инфаркт.

Актер в свое время обрел популярность в жанре стендап-комедии. Дебютом для Харриса как киноактера стала роль в драме Поэтичная Джастис (1993 год). Также он сыграл в популярном телесериале Все ненавидят Криса.

Одна из последних ролей Харриса - в криминальной драме Наркотик (2015 год).

Комик также был известен похабными сценками на альбомы американского рэпера Снупа Догга - его друга детства, с которым Харрис пел в церковном хоре. В своем Instagram рэпер опубликовал небольшое видео в память об актере, назвав его "старшим братом" и "корешем".

У Харриса остались мать, бывшая жена и две дочери.

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