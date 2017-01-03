В Чехии разрыли могилу писателя Олеся: хотят хоронить другого

Могила украинского писателя раскопана, а на кладбище люди из украинской диаспоры ждут консула; президент Петр Порошенко поручил разобраться в ситуации

В могиле известного украинского писателя Александра Олеся на Ольшанском кладбище в Праге собираются похоронить другого человека. Об этом со ссылкой на свои источники пишет издание ZN.ua.

Согласно чешским законам, после погребения родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище в размере 20 тысяч чешских крон на 10 лет (около 20 тысяч гривень, - ред.). Олесь умер в 1944 году.

По словам представителей местной украинской общины, до недавнего времени ренту за могилу Олеся платил по собственной инициативе гражданин Чехии и выходец из Украины Владимир Михайлишин. Однако недавно Михайлишин умер, и теперь его сын хочет похоронить отца в могиле Олеся.

Перезахоронение запланировано на полдень сегодняшнего дня, о планах дальнейшего захоронения останков Олеся и его жены ничего не известно. Как пишет источник, могила писателя уже раскопана, останки собраны в мешок и лежат рядом, а на Ольшанском кладбище находятся представители украинской диаспоры, которые ждут консула.





Фото: ZN.ua

По словам пресс-атташе президента Святослава Цеголко, Петр Порошенко поручил МИД неотложно вмешаться в ситуацию и связаться с его родственниками в Канаде для выяснения возможности перезахоронения в Украине.

В пресс-службе Министерства культуры на момент публикации новости на звонок корреспондента ЛІГА.net не ответили.

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