На стенах Софии Киевской обнаружили подпись автора фресок

Ученые уверены, что надписи-автографу художника на стене храма София Киевская примерно тысяча лет

На стене храма София Киевская найден тысячелетней давности автограф художника, который расписывал его. Таким образом, ученые выяснили уже второе имя создателей фресок, сообщили историк Вячеслав Корниенко в эфире телепрограммы ТСН.



Ученый обнаружил надпись в правой часть собора, где когда-то проводили обряды крещения, на высоте пяти метров.

Корниенко убежден, что надпись "Господи, помоги своему рабу Кирияку" оставлена автором фресок - греком, который расписывал Софию по приглашению киевского князя.

Ученые утверждают, что надписи примерно тысяча лет.

19 февраля 2016 года в Украинской православной церкви Московского патриархата выразили недовольство по поводу того, что министр культуры Вячеслав Кириленко разрешил священнослужителям УПК Киевского патриархата служить в Трапезной церкви Национального заповедника София Киевская.

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