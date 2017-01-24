Объявлены номинанты кинопремии Оскар-2017: список

Номинантами 89-й кинопремии Американской киноакадемии стали практически те же фильмы и актеры, которые ранее номинировались на "Золотой глобус"

В Лос-Анджелесе состоялась церемония объявления номинантов 89-й кинопремии "Оскар". 14 из 24 номинаций достались мюзиклу "Ла-Ла Ленд" с Райаном Гослингом и Эммой Стоун в главных ролях.



В номинации лучший фильм из 336 претендентов были отобраны девять картин: "Прибытие" (реж. Дени Вильнев), "По соображениям совести" ("Hacksaw Ridge", реж. Мэл Гибсон), "Скрытые фигуры" (реж. Тед Мелфи), "Лев" (реж. Гарт Дэвис), "Лунный свет" (реж. Барри Дженкинс), "Ограды" (реж. Дензел Вашингтон), "Любой ценой" ("Hell Or High Water", реж. Дэвид Маккензи), "Ла-Ла Ленд" (реж. реж. Дэмьен Шазелл), "Манчестер у моря" (реж. Кеннет Лонерган).

Лучший режиссер: Дени Вильнев ("Прибытие"), Мэл Гибсон ("По соображениям совести"), Дэмьен Шазелл ("Ла-Ла Ленд"), Кеннет Лонерган ("Манчестер у моря"), Барри Дженкинс ("Лунный свет").

Лучший актер: Кейси Аффлек ("Манчестер у моря"), Эндрю Гарфилд ("По соображениям совести"), Райан Гослинг ("Ла-Ла Ленд"), Вигго Мортенсен ("Капитан Фантастик"), Дензел Вашингтон ("Ограды").

Лучшая актриса: Изабель Юппер ("Она"), Рут Негга ("Лавинг"), Натали Портман ("Джеки"), Эмма Стоун ("Ла-Ла Ленд"), Мэрил Стрип ("Флоренс Фостер Дженкинс").

Лучшая актриса второго плана: Виола Дэвис ("Ограды"), Наоми Харрис ("Лунный свет"), Николь Кидман ("Лев"), Октавия Спенсер ("Скрытые фигуры"), Мишель Уильямс ("Манчестер у моря").

Лучший актер второго плана: Махершала Али ("Лунный свет"), Джефф Бриджес ("Любой ценой"), Лукас Хеджес ("Манчестер у моря"), Дев Патель ("Лев"), Майкл Шеннон ("Под покровом ночи").

Лучший анимационный фильм: "Кубо. Легенда о самурае", "Моана", "Зоополис", "Красная черепаха", "My Life as a Zucchini".

Лучший фильм на иностранном языке: "Моя земля" (Дания), "Вторая жизнь Уве" (Швеция), "Продавец" (Иран), "Танна" (Австралия), "Тони Эрдманн" (Германия).

Лучший оригинальный сценарий: "Любой ценой", "Ла-Ла Ленд", "Лобстер", "Манчестер у моря", "Женщины ХХ века".

Лучший адаптированный сценарий: "Прибытие", "Ограды", "Скрытые фигуры", "Лев", "Лунный свет".

Лучшая операторская работа: "Прибытие", "Ла-Ла Ленд", "Лев", "Лунный свет", "Молчание".

Лучший монтаж фильма: "Прибытие", "По соображениям совести", "Любой ценой", "Ла-Ла Ленд", "Лунный свет".

Лучшие визуальные эффекты: "Глубоководный горизонт", "Доктор Стрэндж", "Книга джунглей", "Кубо. Легенда о самурае", "Бунтарь Один. Звездные войны".

Лучший документальный фильм: "Море в огне" (реж. Джанфранко Рози), "Я вам не негр" (реж. Рауль Пек), "Анимированная жизнь" (реж. Роджер Росс Уильямс), "О.Джей. Сделано в Америке" (реж. Эзра Эдельман), "Тринадцатая" (реж. Ава ДюВерней).

Объявление победителей и вручение золотых статуэток состоится 26 февраля 2017 года.

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