Кириленко прокомментировал уход организаторов Евровидения-2017
Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко считает, что кадровые изменение во время подготовки к проведения Евровидения-2017 - естественный процесс. Такое заявление Кириленко сделал, комментируя уход части команды по организации песенного конкурса в Украине.
"В подготовке к песенному конкурсу задействовано сотни украинских и иностранных специалистов. Естественно, что в ходе подготовки к такому масштабному событию в команде НСТУ как общественного вещателя, могут происходить определенные кадровые изменения", - сказал он.
"Однако, никакие персональные решения не повлияют на качество проведения Украины песенного конкурса Евровидение-2017: событие будет проведено качественно и в полном соответствии с высокими стандартами ЕМС и требованиями широкой зрительской аудитории "Евровидения", - отметил Кириленко.
Ранее сегодня часть сотрудников Национальной общественной телерадиокомпании Украины, которая занималась подготовкой к проведению песенного конкурса Евровидение-2017, заявили, что оставляют проект.
Причиной такого решения, по их словам, стало то, что "у них отобрали полномочия, назначив нового фактического руководителя конкурса".
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